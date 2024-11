S.A. 24 ottobre 2022 A Novembre screening oncologici a Buddusò La prima azione è l´opportunità di effettuare gratuitamente lo screening ecografico di prevenzione inerente malattie della tiroide e del fegato che si effettuerà il 19 novembre presso il presidio sanitario di via De Andrè



BUDDUSO' - Il Comune di Buddusò dedica il mese di Novembre alla prevenzione socio - sanitaria. L’assessorato ai servizi sociali ha previsto numerose iniziative a totale carico dell'Amministrazione comunale, con un duplice scopo: supportare il cittadino con esami preventivi e di controllo e divulgare l’importanza della prevenzione. La prima azione è l'opportunità di effettuare gratuitamente lo screening ecografico di prevenzione inerente malattie della tiroide e del fegato che si effettuerà il 19 novembre presso il presidio sanitario di via De Andrè.



Al mattino, a partire dalle ore 9.30, si effettueranno le ecografie al fegato, mentre il pomeriggio, a partire dalle 13.30, sarà dedicato allo screening sulle malattie tiroidee. È necessario prenotarsi presso l'ufficio staff del sindaco al seguente numero 079 9144820, ogni mattina dalle ore 09:00 alle ore 14:00 e il martedì e mercoledì pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 18:00, fornendo nome, cognome e numero di telefono. Gli screening hanno lo scopo di escludere una malattia e si rivolgono a persone nella grande maggioranza sane o che non avvertono alcun sintomo manifesto di malattia. Proprio per questo, è importante non sottovalutare l’importanza di questi appuntamenti e approfittare delle numerose iniziative che il comune mette in campo.



«La prevenzione- ribadisce l’assessora alla sanità e ai servizi sociali Francesca Spanu- è una delle armi più efficaci che abbiamo a disposizione per combattere le malattie e garantire un maggior numero di successi in termini di buona salute, riducendo al minimo il tasso di mortalità. Invito dunque i cittadini che hanno già prenotato all’ufficio staff, a presentarsi a questo appuntamento, inserito all’interno di un programma di interventi messo a punto dall’assessorato, che mira a salvaguardare la salute dei cittadini di Buddusò».