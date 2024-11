S.A. 24 ottobre 2022 Avis, più sangue donato nel 2022 Nei mesi da gennaio ad agosto 2022 sono state raccolte 6400 unità di sangue, registrando un incremento di 152 unità rispetto allo stesso periodo dell´anno precedente



SASSARI - Sabato scorso, 22 ottobre, si è tenuta a Campanedda l’assemblea dei Soci dell'Avis Provinciale di Sassari, convocata in seduta Straordinaria per l'approvazione del nuovo Statuto in adeguamento alla riforma del Terzo Settore, le cui modifiche sono state approvate all’unanimità. Il Presidente Antonio Dettori ha approfittato dell'occasione per esporre alcuni importanti dati riguardanti l'attività di raccolta del sangue. «Nei mesi da gennaio ad agosto 2022 – ha detto - sono state raccolte 6400 unità di sangue, registrando un incremento di 152 unità rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente».



Di particolare rilevanza il dato riferito al periodo estivo. “«Da giugno ad agosto, i mesi normalmente i più critici, sono state raccolte 2200 unità di sangue, con un incremento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente pari a 128 unità - ha comunicato il Presidente Antonio Dettori ha però sottolineato che “il sistema sanitario sardo è ancora lontano dall'autosufficienza - ma non si può dire che l'Avis non stia facendo la sua parte. “Questi dati ci dimostrano quanto siano importanti le iniziative da noi messe in campo volte a sensibilizzare i cittadini sull’importanza della donazione periodica. Andiamo avanti in questa direzione con tutta la nostra forza».



Alle parole del Presidente dell’Avis Provinciale di Sassari hanno fatto eco quelle del Direttore del Centro Trasfusionale di Sassari, il dottor Pietro Manca, e dalla rappresentante del Centro Trasfusionale di Alghero, la dottoressa Amelia Sechi, i quali hanno ringraziato fortemente l'Avis Provinciale e tutte le singole strutture comunali per l'impegno profuso nell'attività di raccolta. Durante l’Assemblea, il Presente Regionale Vincenzo Dore, nonché responsabile delle raccolte esterne, ha fatto sapere che l'Avis Regionale si sta adoperando al fine di ottenere, per i donatori di sangue, esami ematochimici uguali in tutto il territorio regionale e le visite cardiologiche periodiche previste per legge.



Al termine dell'Assemblea si è tenuta una riunione con i Presidenti delle 34 sezioni Comunali per la stesura del calendario delle giornate di raccolta sangue per l'anno 2023. “Non possiamo abbassare la guardia”, ha precisato il Presidente Dettori. L’invito alla donazione è rivolto a tutti i cittadini in buona salute e che hanno un'età compresa tra i 18 e 60 anni, con un peso non inferiore ai 50 kg. Si può donare il sangue presso i centri mobili dell’Avis sparsi nella provincia di Sassari, secondo il calendario prestabilito consultabile sul sito internet www.avisprovincialesassari.it, oppure nei centri trasfusionali, nella sede provinciale di Sassari a San Camillo tutti i lunedì o nella sede comunale di Sassari in via Pavese 1 tutti i giorni dal lunedì al sabato.