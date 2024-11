S.A. 24 ottobre 2022 Gambero Rosso conferma due forchette a Musciora Gambero Rosso premia 16 ristoranti sardi con le prestigiose due forchette: nove conferme e sette new entry. Tra le prime anche il locale algherese di Danilo Delrio



CAGLIARI - Gambero Rosso premia 16 ristoranti sardi con le prestigiose due forchette: nove conferme e sette new entry. Tra le prime anche il ristorante Musciora di Alghero, del giovane titolare Danilo Delrio. E poi ancora i locali cagliaritani: Dal Corsaro, Luigi Pomata, I Sarti del Gusto, Is Femminas di Maria Carta, che conquista anche il premio speciale qualità prezzo, tutti a Cagliari.



Massimo riconoscimento anche Da Nicolo a Carloforte, Hub di Macomer, Il Fuoco Sacro del Petra Segreta di San Pantaleo e Somu di Baja Sardinia.



Tra i sette nuovi ingressi: Il Mattacchione di Olbia, Mema a Pula, Fradis Minoris, sulla laguna di Nora a Pula, Trigu a Sassari, Chiaroscuro di Marina Ravarotto e Josto a Cagliari, Sa Cardiga e su Schironi a La Maddalena Spiaggia, nel comune di Capoterra.