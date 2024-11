Cor 25 ottobre 2022 Direttore Marittimo in visita ad Alghero A distanza di circa vent’anni, nei giorni scorsi il Direttore Marittimo della Sardegna Settentrionale e Comandante del porto di Olbia, Capitano di Vascello (CP) Giorgio Castronuovo, ha visitato l’Ufficio Circondariale Marittimo di Alghero, teatro della sua prima esperienza di Comando



ALGHERO - A distanza di circa vent’anni, nella giornata di venerdì 21 ottobre 2022, il Direttore Marittimo della Sardegna Settentrionale e Comandante del porto di Olbia, Capitano di Vascello (CP) Giorgio Castronuovo, ha visitato l’Ufficio Circondariale Marittimo di Alghero, teatro della sua prima esperienza di Comando.



La visita, ha rappresentato un momento significativo in cui il Direttore Marittimo, nel ricordare con crescente emozione il periodo trascorso presso la riviera del Corallo, ha espresso la propria vicinanza al personale schierato per l’occasione manifestando vivo apprezzamento per il costante impegno profuso dalle donne e dagli uomini della Guardia Costiera Algherese nelle attività operative, in mare ed a terra, e per l’espletamento di tutte le attività amministrative a favore degli utenti del mare.



Successivamente, insieme al Comandante dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Alghero, Tenente di Vascello (CP) Giuseppe Tomai, il Direttore Marittimo ha incontrato il Sindaco della Città, dott. Mario Conoci. Quest’ultimo ha espresso parole di soddisfazione per la collaborazione istituzionale fra Autorità Marittima ed Amministrazione Locale, testimonianza di una consolidata e proficua sinergia tesa, nel prossimo futuro, all’accrescimento degli standard di sicurezza e di fruibilità del porto mediante interventi infrastrutturali e di efficientamento.