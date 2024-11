Cor 2 novembre 2022 Disagi Abbanoa: intervento a Nuoro in via Ballero L’intervento sarà ultimato entro il primo pomeriggio e consentirà di ripristinare l’erogazione. I tecnici del Gestore sono operativi per eseguire tutte le manovre in rete per accelerare i tempi



NUORO - Le squadre di Abbanoa stanno completato la riparazione di un improvviso guasto che ha riguardato la condotta in via Ballero. La rottura ha causato la sospensione dell’erogazione nei quartieri serviti dal serbatoio di Murrone: sono interessati La Solitudine, Sa e Sulis, Irrilai, Sa e Manca, Su Campu, Santu Predu, Preda Istrada, Corte e susu, Santa Ruche, Su Cuzone, Ubisti, Piazza Italia, Su Serbadore. L’intervento sarà ultimato entro il primo pomeriggio e consentirà di ripristinare l’erogazione. I tecnici del Gestore sono operativi per eseguire tutte le manovre in rete per accelerare i tempi. Qualsiasi anomalia può essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24. Abbanoa segnala che alla ripresa dell’erogazione l’acqua potrebbe essere transitoriamente torbida a causa dello svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni.