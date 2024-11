Cor 5 novembre 2022 Petizione fibra ottica nel centro storico di Sassari Alle lamentele quotidiane per l´assenza di una adeguata copertura di rete, si aggiunge una petizione ufficiale pubblicata da alcuni giorni. Ecco come firmare







FIRMA LA PETIZIONE SASSARI - La petizione è rivolta a tutte le persone fisiche e giuridiche residenti, abitanti e con sede legale operativa nel Comune di Sassari, in particolare nel Centro Storico, che dimostrano interesse ad essere raggiunti e poter utilizzare, un servizio di trasferimento dati basato su un'infrastruttura a mezzo fibra ottica con servizio minimo FTTH. La campagna di raccolta firme è indirizzata al Comune di Sassari, all'azienda Telecom Italia S.p.A, all'azienda Open Fiber S.p.A e a tutte le altre aziende competenti che possano creare la struttura e successivamente erogare il servizio direttamente o tramite altro service provider.