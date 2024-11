S.A. 14 novembre 2022 Verso Fertilia: associazioni e comitati riuniti Le Associazioni impegnate nella valorizzazione della Città di Fondazione di Fertilia, della sua comunità e del territorio, si presentano per la prima volta insieme: manifestazione nel fine settimana



ALGHERO - L’Associazione Egea – Una Luce sulla Memoria, in collaborazione con il Comitato di Quartiere, con il Centro Commerciale Naturale, con il Comitato Festeggiamenti San Marco e con l’E.GI.S, promuove l’evento “Verso Fertilia”, che si terrà Sabato 19 e Domenica 20 novembre prossimo a Fertilia. Il programma dell’evento sarà il seguente: Si inizierà il 19 Novembre, alle ore 10.30 con la posa di una corona di fiori presso il parco che l’Amministrazione Comunale di Alghero ha recentemente voluto intitolare a Norma Cossetto.



Al termine della manifestazione verrà assegnato il Premio Fertilia - Città dell'Inclusione dei riconoscimenti a coloro che si sono distinti per la loro aderenza ai valori dell’inclusione e della resilienza e per il mantenimento della cultura e dell’identità di una comunità oppure per aver operato per valorizzare Fertilia e la sua Comunità. La manifestazione verrà conclusa quindi dalla proiezione di un filmato che ripercorre la storia di Fertilia, realizzato dal dr Roberto Barbieri in collaborazione con la Società Umanitaria – Cineteca Sarda e con l’E.GI.S. di Fertilia, in cui compaiono immagini d’epoca e testimonianze di alcuni abitanti di Fertilia, provenienti da varie tradizioni culturali.



Domenica 20 Novembre invece, a partire dalle ore 16.45 si terrà un evento in ricordo dell’esperienza ormai consegnata alla storia della S. S. Fertilia, intitolata “Una Squadra, Una Famiglia, Una Comunità”. All’incontro, cui sono invitati tutti coloro che hanno giocato, che sono stati dirigenti o semplicemente appassionati e tifosi di una squadra che si è distinta per i brillanti risultati sportivi ma anche per il rispetto dei valori di sportività e di lealtà. Un incontro pubblico durante il quale verranno proiettate, per la prima volta, fotografie, articoli di giornale ed immagini sulla storia della Squadra a partire dalle esperienze più lontane nel tempo.



«Questa manifestazione rappresenta una grande occasione per restituire alla nostra comunità la dignità che merita e che per troppo tempo non gli è stata riconosciuta», ha spiegato Mauro Manca Direttore dell’Ecomuseo Egea: «Fertilia rappresenta valori come la capacità di ricostruire una nuova vita partendo dal niente e come la capacità di superare le differenze culturali, linguistiche, sociali ed etniche, che sono stati alla base della nascita di una comunità unica, senza divisioni, nella quale nessuno è mai stato escluso. Una città inclusiva che si contrappone alle mete “esclusive” che vengono propagandate in ogni dove».



«Le Associazioni impegnate nella valorizzazione della Città di Fondazione di Fertilia, della sua comunità e del territorio, si presentano per la prima volta insieme - ha affermato Luca Rondoni, Presidente del Comitato di Quartiere di Fertilia -. Questa novità rappresenta la volontà di ripartire, ed è per questo che ci siamo dati appuntamento in un luogo simbolo della Città, l’Ex Cinematografo, che rappresenta il “luogo della cultura”, per troppo tempo trascurato, che a breve, auspichiamo, sarà l’emblema della rinascita di questa Città e di tutto il territorio».



Nella foto: un momento del lancio dell'iniziativa