Cor 15 novembre 2022 Alghero: Corona d´Alloro in fiamme Brutto gesto in centro storico ad Alghero ad opera di qualche sbandato o annoiando frequentatore notturno. A fuoco la corona recentemente posizionata sulla via Majorca per omaggiare le forze armate



ALGHERO - Forse una semplice "bravata" o probabilmente soltanto un brutto gesto di qualche sbandato o annoiato frequentatore del centro storico di Alghero: a fuoco la Corona d'Alloro con cui le massime istituzioni locali, soltanto qualche giorno fa, hanno omaggiato le forze armate in occasione dell'anniversario nazionale. Ad essere presa di mira la lapide in ricordo di Antonio Sanna, sottobrigadiere di mare della Guardia di Finanza, croce di guerra al valor militare.



Nella foto: la corona di fiori del monumento intitolato al sottufficiale della Guardia di Finanza, Antonio Sanna