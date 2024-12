Cor 19 novembre 2022 Asl Sassari: a Lucio, 6 anni, il diploma di coraggio A Lucio il Diploma di coraggio per aver aderito alla campagna di vaccinazione antinfluenzale. La popolazione deve rivolgersi al proprio Medico di Medicina Generale, qualora questo non aderisca alla campagna vaccinale, ci si potrà rivolgere al personale della Asl di Sassari presente nei vari ambulatori dedicati alla vaccinazione



SASSARI – Lucio, sei anni, ha ottenuto in questi giorni il “Diploma di Coraggio”: e’ il primo bambino ad essersi vaccinato negli ambulatori della Asl di Sassari. Senza indugi e con un grande sorriso, si e’ presentato negli ambulatori di Alghero del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, e ha richiesto di aderire alla campagna di vaccinazione antinfluenzale. «Non ho avuto paura”, ha detto orgoglioso subito dopo la puntura. Con lui la madre, Irene: “Il vaccino e’ un’arma per difendere noi stessi e, soprattutto, per aiutare le persone più fragili», ha detto. Lucio rientra nella categoria dei soggetti tra i 6 mesi e 6 anni per il quale la vaccinazione antinfluenzale è raccomandata e viene offerta

gratuitamente.



Sorso

via Giuseppe Dessì, n. 5

Giovedì, dalle 14.30 alle 16.30 (con un massimo di 30 vaccinazioni per

seduta)



Porto Torres

via Lombardia, n.10

Mercoledì, dalle 15.30 alle 17.30 (con un massimo di 30 vaccinazioni

per seduta)



Ossi

via Sardegna, n. 16 A

Mercoledì dalle 14.30 alle 17.00 (con un massimo di 40 vaccinazioni per

seduta)



Alghero

via Pasquale Paoli, n. 32

per appuntamento telefonando allo 079 9959821

Lunedì, dalle 14.30 alle 16.30 (con un massimo di 30 vaccinazioni per

seduta)

Martedì, dalle 9.00 alle 12.00 (con un massimo di 50 vaccinazioni per

seduta)

Martedi, dalle 14.30 alle 16.30 (con un massimo di 30 vaccinazioni per

seduta)

Giovedì, dalle 9.00 alle 12.00 (con un massimo di 50 vaccinazioni per

seduta)



Thiesi

viale Madonna di Seunis, presso Ospedale Civile

Mercoledì e Giovedi, dalle 15.00 alle 17.00 (con un massimo di 30

vaccinazioni giornaliere per seduta)



Ozieri

via Cappuccini presso Ospedale Civile A. Segni

Lunedì e martedì, dale 14. 00 alle 17.00 (con un massimo di 30

vaccinazioni per seduta)



Bono

viale San Francesco 1

Giovedì dalle 11.30 alle 13.00 (con un massimo di 25 vaccinazioni per

seduta)