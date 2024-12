S.A. 21 novembre 2022 Azzardo e Medioevo: conferenza ad Alghero La conferenza tocca un argomento sempre presente nella storia dell´umanità sin dai tempi più antichi: il gioco d´azzardo. Appuntamento venerdì 25 novembre nella Sala delle Conferenze dell´Ateneu Alguerès



ALGHERO - Venerdì 25 novembre alle ore 18:30 presso la Sala delle Conferenze dell'Ateneu Alguerès in via Cavour 23, avrà luogo un incontro con il dott. Giacomo Oppia. L'argomento della conferenza sarà: "Il gioco d'azzardo nel Medioevo". Il dott. Giacomo Oppia, noto concittadino, da quando è andato in pensione, si è dedicato alla ricerca storica con particolare riferimento alla storia di Alghero. La conferenza tocca un argomento sempre presente nella storia dell'umanità sin dai tempi più antichi: il gioco d'azzardo; il dott. Oppia, nel corso dei suoi studi, ha approfondito questo tema con particolare riferimento al periodo storico medioevale, e su questo periodo ha incentrato la ricerca specifica su Alghero, che ha riportato nel suo libro "La taffureria. Il gioco d'azzardo ad Alghero nel Medioevo e nei periodi successivi". Edizioni del Sole (2020).



Nella foto: Giacomo Oppia