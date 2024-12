Cor 22 novembre 2022 Discarica a Giorgino: 4 denunce L´area, estesa circa 3000 mq, risulta di proprietà privata. Al momento, grazie anche all´ausilio di apparati di videosorveglianza, sono state individuate quattro persone nell’atto di abbandonare, in più riprese, rifiuti di diverso genere



CAGLIARI - A seguito dell'attività di controllo del territorio finalizzata al contrasto all'abbandono dei rifiuti, la stazione Forestale di Cagliari ha sottoposto a sequestro un’ampia zona in località Giorgino, nella quale a causa di sistematici abbandoni di rifiuti è stata realizzata una discarica abusiva di ogni genere di materiali, anche pericolosi.



L'area, estesa circa 3000 mq, risulta di proprietà privata. Al momento, grazie anche all'ausilio di apparati di videosorveglianza, sono state individuate quattro persone nell’atto di abbandonare, in più riprese, rifiuti di diverso genere. Si è provveduto a informare la Procura della Repubblica; il reato di realizzazione di discarica abusiva e di danneggiamento per il quale è punito con pene sino due anni di reclusione oltre che con la bonifica del sito dai rifiuti.



Al fine di interrompere tale attività illecita si è provveduto anche al sequestro della strada interrompendo l'accesso alla discarica dalla via pubblica (viale Pula). L'operazione si inquadra nell’attività del Corpo Forestale di contrasto agli illeciti ambientali.