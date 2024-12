Cor 22 novembre 2022 Nuoro: Andrea Soddu azzera la Giunta Il sindaco di Nuoro, Andrea Soddu, in apertura di consiglio comunale annuncia l´azzeramento dell´esecutivo comunale. A due anni dal mandato prima vera crisi tra alleati



NUORO - E' crisi nel comune di Nuoro. I rapporti sempre più difficili all'interno della maggioranza all'origine del primo vero faccia a faccia tra alleati. Soprattutto col gruppo Italia in Comune le cose non andavano più nel verso giusto, così il sindaco nuorese ha optato per l'azzeramento delle deleghe. E' stato lo stesso Andrea Soddu ad annunciarlo all'aula nella serata odierna, in occasione del consiglio comunale convocato dal presidente Sebastiano Cocco per l'approvazione del Bilancio consolidato dell'ente.



articolo in aggiornamento