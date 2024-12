S.A. 25 novembre 2022 Argea, via libera 135 mln di euro Via ai pagamenti dell’anticipo della domanda unica 2022, per un totale di quasi 135 milioni di euro, a favore di 25.590 beneficiari



CAGLIARI - L’agenzia Argea, organismo pagatore regionale dei fondi agricoli comunitari, ha autorizzato i pagamenti dell’anticipo della domanda unica 2022, per un totale di quasi 135 milioni di euro, a favore di 25.590 beneficiari.



«È una nuova massiccia iniezione di liquidità che fa seguito agli 80 milioni da poco erogati a valere sul secondo pilastro – commenta il presidente della Regione, Christian Solinas – e serve a dare ossigeno al comparto, un sostegno concreto alle nostre aziende agricole duramente colpite dal forte incremento dei costi energetici e delle materie prime. Stiamo mantenendo gli impegni presi con il mondo delle campagne, garantendo con la velocizzazione e lo snellimento delle procedure celerità e certezze nei tempi di erogazione dei pagamenti».



«Argea sta facendo grandi progressi – sottolinea l’assessore regionale dell’Agricoltura, Gabriella Murgia – e sta lavorando a pieno regime per sostenere il comparto. Queste anticipazioni del Premio unico, particolarmente attese dai nostri agricoltori, arrivano con puntualità, in linea con le scadenze fissate dall’Unione europea».