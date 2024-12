S.A. 7 dicembre 2022 Due incidenti in mare: 2 morti e 4 feriti Un gommone e una barca sugli scogli: due incidenti nella giornata di ieri nelle acqua della Maddalena. Il bilancio è gravissimo: due morti e 4 feriti



OLBIA - Tragedia nelle acque della Maddalena, nella giornata di ieri 6 dicembre. Un motoscafo con a bordo quattro uomini, due campani e due sardi, si è schiantato contro gli scogli nelle acque dell’isola delle Bisce, a poca distanza da Caprera. Il bilancio è di due morti e di due feriti.



Le vittime sono Tommy Di Chello, 38 anni titolare di un'impresa di giardinaggio a Golfo Aranci, e Giacomo Botte di Napoli. Secondo una prima ricostruzione dell'incidente, i quattro stavano rientrando in porto dopo una battuta di pesca quando hanno impattato con violenza sugli scogli e sono finiti in mare. Sul posto sono intervenute le motovedette della Guardia Costiera che hanno recuperato le vittime e i feriti, portandoli in banchina a La Maddalena.



La Procura di Tempio Pausania ha sequestrato il motoscafo e ha aperto un'inchiesta sull'incidente. Si tratta del secondo incidente in mare, nello stesso giorno, a La Maddalena: ieri mattina intorno alle 6 due giovani cugini erano finiti con il gommone sugli scogli. Ad avere la peggio un 16enne, ricoverato in Rianimazione a Sassari.