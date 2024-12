Cor 8 dicembre 2022 Poste: doppio francobollo per Natale Emessi dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy due francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica “le Festività” dedicati al Santo Natale: tariffa 1,20euro



SASSARI - Emessi dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy due francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica “le Festività” dedicati al Santo Natale, al valore della tariffa B pari a 1,20€ per ciascun francobollo. La Tiratura sarà di trecentomilaquindici esemplari per il francobollo con soggetto pittorico e cinquecentomilaventiquattro esemplari per il francobollo con soggetto grafico.



Foglio da quarantacinque esemplari per il soggetto pittorico e ventotto esemplari per il soggetto grafico. I francobolli sono stampati dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente. Bozzetti a cura del Centro Filatelico della Direzione Operativa dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., per il francobollo con soggetto pittorico; Francesco Di Pietro, per il francobollo con soggetto grafico.