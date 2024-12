Cor 8 dicembre 2022 Derby dell´Immacolata: Alghero-Treselighes Giorno dell´Immacolata nel segno del derby in terra algherese: a Maria Pia sul "Pino Cuccureddu" arrivano i cugini del Treselighes. Non solo calcio ma anche solidarietà perché in occasione della partita le due società hanno organizzato una grande raccolta fondi



ALGHERO - La squadra di mister Piras cerca continuità. Appuntamento anche con la

solidarietà alle ore 15 al “Pino Cuccureddu” di Maria Pia per il Campionato di Prima Categoria – Girone E – nella partita valevole per la undicesima giornata. I giallorossi sono secondi in classifica e vanno a caccia di un’altra vittoria per proseguire la corsa sulla capolista Valledoria, in vista dello scontro diretto del 17 dicembre ad Alghero. Per Mereu e compagni si tratta di un vero e proprio derby, considerando che il Treselighes allenato da Angelo Bardini può annoverare tra le proprie fila diversi algheresi.



«Il derby è una partita diversa dalle altre, ha un'importanza unica. I nostri ragazzi lo sanno bene,

a loro ho chiesto di essere pronti e carichi fin dal calcio d'inizio. Il clima sarà caldo e festoso, tanti

i tifosi. A loro dobbiamo tutto, meritano il nostro impegno: mettiamoci il cuore e la testa - dice

l’allenatore giallorosso Gianni Piras - Dopo l’importante vittoria di Sorso dobbiamo dare

continuità di gioco e risultati».



Non solo calcio ma anche solidarietà perché in occasione della partita le due società hanno

organizzato una grande raccolta fondi per comprare regali ai bambini ricoverati nel reparto di pediatria dell’Ospedale Civile. Chi vorrà, inoltre, potrà portare i giocattoli direttamente al centro sportivo. E sono previsti momenti di svago e divertimento proprio per i più piccoli. Appuntamento

alle ore 15 al “Pino Cuccureddu” di Maria Pia per una grande giornata all’insegna di sport e sociale.