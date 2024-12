S.A. 9 dicembre 2022 A Sassari Convegno su crisi e negoziazione E´ in programma il prossimo 13 dicembre alle 9 nella sala conferenze dell´ente camerale in via Roma l´incontro dal titolo : Codice della crisi e della composizione negoziata, i nuovi strumenti a disposizione dell´impresa.



SASSARI - E' in programma il prossimo 13 dicembre alle 9 nella sala conferenze dell'ente camerale in via Roma l'incontro dal titolo: Codice della crisi e della composizione negoziata, i nuovi strumenti a disposizione dell'impresa. La Camera di Commercio offre un quadro generale aggiornato riguardo la "Composizione Negoziata della Crisi", a distanza di un anno dalla sua introduzione, attraverso l'analisi delle implicazioni conseguenti all'entrata in vigore del nuovo "Codice della Crisi e dell'insolvenza". Il 13 dicembre si approfondiranno tematiche chiave, che modificheranno lo scenario in prospettiva futura.



In più, si raccoglieranno le testimonianze dei principali soggetti coinvolti nella procedura di Composizione negoziata. Aprirà i lavori Maria Amelia Lai, vicepresidente della Camera di Commercio di Sassari, seguiranno una serie di interessanti interventi che approfondiranno un tema di ampia portata. Numerosi gli interventi in programma. Alle 12.30 è in programma il dibattito. L'incontro è organizzato dall'ente camerale sassarese insieme a Unifidi Sardegna, Cooperativa di garanzia degli artigiani e delle piccole e medie imprese "Società cooperativa Coop. Gar.", Innexta, Ordine dottori commercialisti ed esperti contabili di Sassari, Revidata e Confidi Sardegna.