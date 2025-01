Cor 20 dicembre 2022 Ute Alghero: Pirovano, Cosseddu e Derriu Continuano le iniziative di formazione dell´Università delle Tre Età di Alghero. Oggi l´appuntamento con Gian Luigi Pirovano, mercoledì la Professoressa Mariolina Cosseddu e giovedì sarà la volta di Alessandra Derriu



ALGHERO - Martedì 20 dicembre alle ore 16.30 presso la Sede di Via Sasssari 179 il Dottor Gian Luigi Pirovano terrà la seguente conferenza: Emozioni e coscienza. Mercoledì 21 dicembre alle ore 16.30 presso la Sede di Via Sassari, 179 la Professoressa Mariolina Cosseddu, Storica D'Arte, presenterà la seguente conferenza: Caravaggio artista maledetto: la vicenda pittorica del genio della pace. Giovedì 22 dicembre alle ore 16.30 presso la sede di Via Sassari 179, la Dottoressa Alessandra Derriu, Archivista dell'Archivio Diocesano della Diocesi di Alghero Bosa, scrittrice, terrà la seguente Conferenza: Religiosità e medicina in Sardegna.



Foto d'archivio