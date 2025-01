Cor 20 dicembre 2022 Los Amics de la Muralla, festa all´ex Mercato E´ in programma mercoledì 21 dicembre, dalle ore 19, quella che è già stata ribattezzata come la festa popolar-musicale dell´anno. Agli strumenti il gruppo identitario che ha allietato turisti e residenti tra le vecchie mura del centro storico durante l´estate



ALGHERO - Sarà una festa. Dove identità e folklore locale si uniscono in una serata all'insegna della musica popolare algherese e del buon cibo. L'appuntamento con Los Amics de la Muralla è per domani, mercoledì 21 dicembre 2022 presso l'ex Mercato Ortofrutticolo di via Sassari, dalle ore 19 in poi. Ingresso libero.