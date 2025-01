Cor 22 dicembre 2022 Futsal Alghero finalista di Coppa Italia La squadra di mister Rino Monti ha battuto 6-1 la Villacidrese nella semifinale disputata ad Arborea. Nella finalissima affronterà il Città di Cagliari



ALGHERO - Per il secondo anno consecutivo la Futsal Alghero è finalista di Coppa Italia e, così come successo nella passata stagione, proverà a vincere il prestigioso trofeo. Idili e compagni hanno conquistato il pass per la finale grazie alla vittoria per 6-1 nella semifinale contro la Villadrese, disputata al palazzetto di Arborea.



Partita che si mette subito in discesa con il gol di Molina, poi Marogna e Fabio Jorge arrotondano prima dell’intervallo, con i giallorossi che rischiano ben poco. Nella ripresa Fiori e Molina portano la Futsal Alghero sul 5-0, quindi arriva anche il gol della Villacidrese ma è capitan Idili a mettere la parola fine sulla contesa.



Ora qualche giorno di riposo per la squadra di mister Rino Monti che dopo Natale riprenderà gli allenamenti per preparare la finalissima che si giocherà a gennaio, sempre in campo neutro. La Futsal Alghero se la vedrà con il Città di Cagliari, che nell’altra semifinale ha avuto la meglio sul Domus Chia.