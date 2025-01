S.A. 24 dicembre 2022 Torres sconfitta in casa da Entella Al 34’ l’arbitro annulla per fuorigioco e strozza l’urlo del Vanni Sanna. Torres perde di misura in casa



SASSARI - L’Entella passa a Sassari per 0-1. Nell’undici di mister Greco si rivede Francesco Ruocco, recuperato al pallone giocato dopo lo stop per infortunio. Trova spazio anche il giovane Testo, che nelle ultime due fondamentali gare della scorsa stagione aveva dimostrato di poter essere all’altezza e ora ha una nuova chance di mettersi in mostra, In attacco c’è Luppi, con Scappini in panchina. C’è anche Girgi, smaltito il mal di schiena. Out Campagna, infortunato, e Salvato (squalificato). L’esperto Garau difende i pali rossoblù. La giornata.. è “vestita di eleganza” grazie alla passione e allo stile di Gavino Macciocu. Al 3’ un tentativo acrobatico di Diakite fa “quasi”urlare al gol, ma la palla è respinta sulla linea e, sulla ripartenza, Garau mette in fallo laterale di fede in uscita. Due occasioni, una per parte, dicono che questa non sarà una gara scontata: le due squadre si guardano negli occhi, e giorno a viso aperto. Diakitè scorso dallo staff medico per una botta rientra in campo. Partita vivace, ma il risultato non si sblocca.



Al 26’ sugli sviluppi di una punzone, Corbari è pronto a insaccare sotto misura, inutile il tentativo di Garau: 0-1 Entella. Giallo a Tesio. Torres che non molla e dimostra di non aver accusato il colpo, ma il pari non arriva e il cronometro batte il 40mo rintocco del primo tempo. Due minuti di recupero decretati a fine prima frazione. Fischi dell’arbitro. Squadre negli spogliatoi, Torres sotto di un gol al Vanni Sanna. Si riparte. Ci prova Ruocco al 7’ della ripresa. Conclusione alta, ma serve a dare coraggio e a ridare al giovane numero 10 rossoblù la verve la condizione del primo socio di stagione.



Pressione sassarese. Dentro Gianola e Scappini per Tesio e Luppi. Salvato salva sul possibile raddoppio, cure ruvide dei liguri per gli avanti torresini. Doppio cambio per l’Entella. Entra anche Sorgente. Borra dice miracolosamente no al possibile pareggio di Antonelli alla mezz’ora del secondo tempo. Al 34’ l’arbitro annulla per fuorigioco e strozza l’urlo del Vanni Sanna. Dentro Masala e Samuele Pinna. Entella dura negli interventi, ma nessun fischio arbitrale. Cinque i minuti di recupero decretati. La musica, però, non cambia.



TORRES SASSARI - ENTELLA 0-1

Torres Sassari: Garau, Lombardo, Girgi, Dametto, Antonelli (K), Ruocco, Lora (34’ st Masala), Liviero (28’ st Sorgente), Diakite (34’ st Pinna S.), Tesio (15’ st Gianola), Luppi (15’ st Scappini). A disposizione: Carboni, Pinna R., Ferrante, Bonavolontà, Carminati, Lisai, Teyou. Allenatore Greco

Entella: Borra, Barlocco, Zappella, Corbari (15’ st Dessena), Pellizzer, Tascone (37’ st Chiosa), Faggioli (26’ st Morosini), Rada, Zamparo, Meazzi (24’ st Palmieri), Parodi. A disposizione: De Lucia, Bellotti, Coly, Giammarresi, Banfi, Doumbia, Costa. Allenatore Volpe

Arbitro: Gallipò di Firenze

Assistenti: Festa di Avellino, Nasti di Napoli e Luogo di Napoli

Reti: 26’ pt Corbari (ENT)

Note: ammoniti Antonelli, Tesio, Dametto, Meazzi. Espulso Zamparo.