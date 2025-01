S.A. 30 dicembre 2022 Rischio neve, 1 mln ai comuni di montagna Approvate due delibere che stanziano, a favore dei Comuni montani, 500mila euro per l´acquisto di mezzi, attrezzature e accessori e 500mila euro per l’acquisto di mezzi spazzaneve e spargisale



CAGLIARI - «Con due programmi di spesa distinti consentiamo ai Comuni montani di fronteggiare le emergenze connesse al rischio neve e ghiaccio». Lo ha detto l’assessore regionale della Difesa dell'ambiente, Marco Porcu, dopo l’approvazione di due delibere che stanziano, a favore dei Comuni montani, 500mila euro per l'acquisto di mezzi, attrezzature e accessori e 500mila euro per l’acquisto di mezzi spazzaneve e spargisale. Le istruttorie per i contributi saranno curate dalla Direzione generale della Protezione civile.



Per il primo stanziamento, indirizzato ai Comuni ricadenti nella zona altimetrica ‘montagna’ (secondo la classificazione Istat), è stato predisposto un elenco con 33 Comuni beneficiari: Alà Dei Sardi 16.423 euro; Anela 9.411; Aritzo 13.250; Arzana 19.132; Belvì 9.314; Bitti 21.312; Buddusò 27.182; Bultei 10.955; Desulo 18.512; Esterzili 9.314; Fonni 27.400; Gadoni 10.123; Gavoi 20.497; Lodine 7.816; Lula 13.445; Mamoiada 20.004; Ollolai 12.980; Onanì 8.172; Orgosolo 29.173; Orune 18.690; Osidda 7.300; Ovodda 14.880; Pattada 22.838; Sadali 11.161; Sarule 15.379; Seui 12.969; Seulo 10.628; Talana 11.632; Tiana 8.625; Tonara 16.549; Urzulei 12.716; Ussassai 8.791; Villagrande Strisaili 23.412.



Invece, per l’acquisto di mezzi spazzaneve e spargisale sono stati considerati i centri montani con la quota del centro abitato più elevata e con una popolazione non inferiore ai 1.000 abitanti. Perciò, verranno finanziati i Comuni di Fonni, Ollolai, Tonara, Desulo, Seui, Aritzo e Gavoi. «Per la prima volta alcuni Comuni isolani saranno dotati di mezzi propri per fare fronte all’emergenza neve», ha aggiunto l’assessore Porcu