S.A. 30 dicembre 2022 Sennori, Consiglio approva Bilancio 2023 Rimaste invariate le tariffe e le aliquote che riguardano le imposte locali come l’Irpef e l’Imu. La manovra comunale da 25 milioni di euro è stata ratificata entro l’anno. Opere pubbliche per 9 milioni di euro



SENNORI - Il Consiglio comunale di Sennori ha approvato ieri sera il Bilancio 2023 varato dalla Giunta presieduta dal sindaco, Nicola Sassu. La manovra comunale da 25 milioni di euro è stata ratificata entro l’anno, nonostante la proroga nazionale dei termini al 31 marzo 2023, evitando così l’esercizio provvisorio e garantendo la massima efficienza e continuità nel funzionamento della macchina amministrativa e nell’erogazione dei servizi all’utenza. Nel Bilancio 2023 non ci sono brutte sorprese per i cittadini: pur di fronte all’aumento dei costi, soprattutto quelli energetici, la Giunta ha deciso di non riversare sui cittadini i maggiori oneri, risparmiando in altri settori. Sono così rimaste invariate le tariffe e le aliquote che riguardano le imposte locali come l’Irpef e l’Imu.



Per quanto riguarda l’Imu, questa resta al 7,6‰ per gli immobili non esenti (tranne per le abitazioni principali di categorie catastali A/1, A/8, A/9, per le quali resta al 4‰). Grazie al lavoro impostato lo scorso anno puntando molto su programmazione e progettazione, il Bilancio 2023 è caratterizzato da un investimento complessivo di circa 9 milioni di euro in opere pubbliche e servizi a vantaggio della comunità sennorese e della valorizzazione del territorio. Fra i principali interventi figurano: 3,5 milioni di euro per la demolizione della ex scuola tra via Mazzini e via Sassari, sul cui terreno sarà realizzato un parco pubblico; 1,5 milioni per portare a termine alcune opere incompiute, fra le quali il campo sportivo in località Pedru Marzeddu; 1,3 milioni di euro per la riqualificazione ambientale e urbanistica della passeggiata La Scala; 830 mila euro per realizzare il “percorso acqua, con il recupero delle fontane storiche del paese; 800mila euro per la costruzione di un nuovo asilo; 300 mila euro per la transizione digitale; 182 mila euro per l’ampliamento del cimitero.



«Formulare e approvare il Bilancio entro l’anno è stato un lavoro duro che siamo riusciti a portare a termine grazie all’impegno e alla disponibilità di tutti i settori e i dipendenti comunali che hanno lavorato in sinergia per raggiungere questo importante obiettivo per tutta la comunità», commenta il sindaco, Nicola Sassu. «Nonostante in questo ultimo anno siano notevolmente aumentati i costi di gestione della amministrazione, trascinati soprattutto dall’aumento dei prezzi dell’energia e delle materie prime, abbiamo voluto tenere invariato il carico fiscale sui cittadini, già costretti a far fronte a numerose difficoltà. Abbiamo preferito fare economia risparmiando su altri fronti, come, per esempio, rinunciando alle luminarie natalizie», spiega Sassu. «Questo bilancio è un documento più che mai condiviso, realizzato con l’apporto di tutte le forze di maggioranza, che sento di dovere ringraziare perché, con grande senso di responsabilità e delle istituzioni, hanno saputo fare delle rinunce ai propri programmi per arrivare a un risultato comune, raggiunto nell’interesse complessivo di Sennori e dei sennoresi», aggiunge l’assessore al Bilancio, Vittorio Cossu.