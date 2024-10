Sara Alivesi 5 gennaio 2023 Alghero invecchia ogni anno di più

Record nel 2022: 49,1 età media Dopo Oristano è la Riviera del Corallo ad avere la crescita più rapida dell'età media negli ultimi 20 anni. Un mutamento su cui incide la scarsa natalità e la scarsa mobilità in entrata in una città che dal punto di vista socio-economico non attrae quanto dovrebbe



ALGHERO - Alghero è una città che invecchia progressivamente. Il passaggio tra il vecchio e nuovo anno porta inevitabilmente con se' dei bilanci e quello dell'Istat sulla struttura della popolazione algherese è inesorabile: 7,3 punti in più di età media in venti anni. Se nel 2002 l'età media dei residenti in città era del 41,8, nel 2022 è del 49,1. Un mutamento su cui incidono la scarsa natalità e la scarsa mobilità in entrata in un territorio che dal punto di vista socio-economico non attrae quanto dovrebbe. A dire la verità è in buona compagnia tra le città sarde: se Nuoro ha "guadagnato" 9,3 anni in due decenni oggi mantiene una età media (48,2) più bassa rispetto a quella algherese che, invece, è di poco superata da Oristano che raggiunge il 49,6 e che dal 2002 è cresciuta di 8,6 anni. La città sarda attualmente più "vecchia" è Cagliari con un'età media del 50,3 ma la crescita è comunque meno rapida nel lungo periodo e si attesta al 6,8. Segue Sassari con il 47,8, rispetto al 40,5; Olbia è in assoluto la più "giovane" con l'ultima età media stimata in 44,7 ed è invecchiata "solo" di 6,2 anni rispetto a vent'anni fa.



Non c'è da sorprendersi troppo di questi dati se poi si vanno a considerare quelli sul tasso di natalità in Sardegna con circa 8 nati vivi per 1000 abitanti e varia da un minimo di 6.5 nella provincia del Medio Campidano ad un massimo di 9.0 in quella di Olbia-Tempio. La Sardegna nel 2020 ha toccato il nuovo minimo storico nel numero dei nati (8.262), con il tasso di natalità che scende a 5,2 nati ogni mille abitanti (9,1 nell’Unione europea). A questo, si aggiunge un aumento della mortalità rispetto alla media del periodo 2015-2019 del 13% nel 2020 e del 12% nel 2022, spinto anche, ma non solo, dalla pandemia. I numeri impietosi emergono dal 29esimo rapporto sull’economia della Sardegna del Crenos (del maggio 2022), il centro di ricerche delle Università di Cagliari e Sassari.



Il report «ci restituisce un’immagine di scarsissima mobilità e di un flusso in entrata in Sardegna non capace di compensare quello in uscita, anch’esso scarso ma comunque maggiore». E l’insieme di questi fattori «determinano una spirale di decrescita della popolazione che rappresenta un grave rischio dal punto di vista socioeconomico per la regione» e all'innalzamento dell'età media consegue «il mutamento del rapporto intergenerazionale conferma l’aumento del carico sociale ed economico sulla componente anagraficamente attiva della popolazione». Tradotto, all’inizio del 2021 in Sardegna ogni 100 persone in età lavorativa vi sono quasi 57 individui a carico, molti dei quali nella fascia più anziana della popolazione. In Sardegna ogni 100 giovani sotto i 15 anni, vi sono oltre 231 residenti di 65 anni o più.