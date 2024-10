S.A. 5 gennaio 2023 Moro replica a Volotea:«restate sino 2024» L’assessore regionale dei Trasporti, Antonio Moro, commenta la decisione di Volotea di presentare un’offerta, senza esclusiva e senza compensazioni, per il collegamento Olbia-Roma Fiumicino



OLBIA - «Nella delicata quanto vitale gestione della gara europea per la continuità territoriale aerea, la Regione Sardegna ha dimostrato e dimostra credibilità e affidabilità. Auspichiamo che analoga credibilità e affidabilità dimostri la compagnia Volotea nel rispettare il termine del 26 ottobre 2024 per svolgere, senza compensazioni e senza esclusiva, la rotta Olbia-Fiumicino. Ci auguriamo quindi che l’impegno che la compagnia assume oggi con la Regione e con i sardi venga mantenuto sino al termine fissato per la scadenza degli oneri di servizio pubblico».



Così l’assessore regionale dei Trasporti, Antonio Moro, commenta la decisione di Volotea di presentare un’offerta, senza esclusiva e senza compensazioni, per il collegamento Olbia-Roma Fiumicino. Stamane, infatti, la compagnia ha inviato l’Accettazione per operare i collegamenti tra Olbia e Roma Fiumicino, senza alcuna compensazione economica. Ma non solo, Volotea ha annunciato che potrebbe presentarsi anche per altre rotte in regime di continuità territoriale senza ricevere compensazione.