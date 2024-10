Cor 10 gennaio 2023 Stagni di Porto Pino, pesca illegale Gli attrezzi in questione, costituiti da alcune calate di bertovelli, rappresentano una seria minaccia alla biodiversità presente negli stagni, poiché posizionati in un periodo dell’anno nel quale non sono consentiti per garantire la tutela dell’anguilla



CAGLIARI - Nel pomeriggio dell'8 gennaio 2023, un servizio congiunto fra il personale del Corpo Forestale appartenente agli Ispettorati forestali di Iglesias e Cagliari, effettuato negli stagni di Porto Pino ha accertato una massiccia presenza di attrezzi da pesca posizionati illegalmente.



Gli attrezzi in questione, costituiti da alcune calate di bertovelli, rappresentano una seria minaccia alla biodiversità presente negli stagni, poiché posizionati in un periodo dell’anno nel quale non sono consentiti per garantire la tutela dell’anguilla.



I bertovelli, 15 in totale, sono stati prontamente rimossi e sequestrati per la confisca con l’ausilio di una unità nautica del Corpo Forestale specializzata per gli interventi in acque basse che ha anche accertato la mancanza dell’apposita marcatura degli attrezzi. Inoltre si è constatato che l’apertura della maglia della rete è di gran lunga inferiore a quella minima prescritta dalla normativa regionale che prevede un'ampiezza di 24 mm nel sacco e 28 mm nelle ali.