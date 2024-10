Cor 10 gennaio 2023 «Alghero è sempre più lontana da Cagliari» Questo il duro commento del capogruppo Pd all´indomani della pubblicazione della delibera che attribuisce i fondi per le calamità naturali: «Alghero è sempre più lontana da Cagliari e dalla giunta regionale della destra sardista»



ALGHERO - «Alghero è sempre più lontana da Cagliari e dalla giunta regionale della destra sardista. Questo appare dalla prima delibera del 2023 in data 5 Gennaio "contributo ai comuni per le calamità naturali dal 2018 al 2022": quasi 9 milioni di euro da dividerà sui comuni che hanno fatto richiesta e che hanno avuto danni a cose o colture. Tutto bene se non fosse che Alghero non risulta tra i beneficiari; eppure in questi anni tra siccità alluvioni, trombe d'aria, forti precipitazioni, Alghero ha avuto danni consistenti. Non si capisce con quali parametri siano stati attribuiti i contributi, quello che si capisce è che la nostra città e, in particolare, il nostro territorio agricolo sono stati esclusi. Eppure i danni negli anni sono stati tanti, importanti e ben visibili». Questo il duro commento del capogruppo Pd in consiglio comunale ad Alghero, Mimmo Pirisi (nella foto).