Cor 13 gennaio 2023 Jacopo Cullin in scena al Verdi di Sassari Sarà ancora un sold out ad accompagnare l’artista cagliaritano, recentemente tornato sul piccolo schermo con record di ascolti al fianco di Luisa Ranieri nella seconda stagione de “Le indagini di Lolita Lobosco”



SASSARI - Dopo aver registrato il tutto esaurito nei precedenti appuntamenti di Mogoro (al Teatro Comunale il 3 gennaio) e Cagliari (con una doppia data al Teatro Lirico il 6 e 7 gennaio), lo spettacolo “È inutile a dire!” dell’attore e regista Jacopo Cullin ritorna al Teatro Verdi di Sassari domani (sabato 14 gennaio alle 21) forte del successo ottenuto nel dicembre 2021.



E sarà ancora un sold out ad accompagnare l’artista cagliaritano, recentemente tornato sul piccolo schermo con record di ascolti al fianco di Luisa Ranieri nella seconda stagione de “Le indagini di Lolita Lobosco” (in onda su Rai 1). Ad accompagnarlo in scena, come consuetudine, ci sarà l’amico e rodata spalla Gabriele Cossu, con l’accompagnamento musicale del trio composto da Matteo Gallus al violino, Riccardo Sanna alla fisarmonica e Andrea Lai al contrabbasso.



“È inutile da dire!” nasce nella seconda metà del 2018 dalla penna di Cullin, con la precisa volontà di esplorare e approfondire con sottile ironia e raffinata comicità le dinamiche relazionali che caratterizzano il nostro tempo. Attraverso le poetiche e argute visioni di tre dei suoi storici personaggi (Signor Tonino, Salvatore Pilloni e Angioletto Biddi 'e Proccu), l’autore evidenzia problemi e fragilità della attuale società, dominata dalla precarietà delle relazioni e dalla costante crisi esistenziale che pervade l'essere umano.