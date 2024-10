Cor 13 gennaio 2023 Ponte Rosello: cambia il senso di marcia Lavori di messa in sicurezza sul ponte Rosello: previste modifiche alla viabilità. Per limitare i disagi, sarà invertito il senso di marcia della corsia centrale, garantendo così la percorribilità del ponte in entrambe le direzioni



SASSARI - Lunedì 16 gennaio partono i lavori di messa in sicurezza sul viadotto del Rosello. Dalle 8:30 di quel giorno e per circa tre settimane sono previste modifiche alla viabilità sul ponte e la circolazione potrebbe subire rallentamenti. Le attività prevedono la chiusura al traffico della corsia destra, dalla rotatoria di piazza Mercato verso corso Pascoli. Per limitare i disagi, sarà invertito il senso di marcia della corsia centrale, garantendo così la percorribilità del ponte in entrambe le direzioni. Il settore Infrastrutture della Mobilità raccomanda a pedoni e automobilisti la massima attenzione e il rispetto della segnaletica di cantiere e delle indicazioni fornite dagli operatori.