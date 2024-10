Cor 15 gennaio 2023 «Chiude la banca, Fertilia senza servizi» Lo scrivono con preoccupante determinazione Luca Rondoni (CdQ Fertilia-Arenosu), Anna Sigurani (CCN Fertilia) e Raffaele Buo (Comitato Festeggiamenti San Marco)



FERTILIA - «In questi giorni i clienti di Fertilia del Banco di Sardegna stanno ricevendo l'avviso di un imminente chiusura della filiale e questo sta generando malcontento in tutta la borgata e si temono ripercussioni dovute all'eliminazione di un così importante servizio per la comunità. Secondo quanto riportato dall'Azienda la chiusura dovrebbe avvenire alla fine di marzo. Il Comitato di Quartiere, il CCN Fertilia e il Comitato Festeggiamenti, riconoscono come legittimo il diritto dell'Azienda, che è libera di modificare il proprio assetto operativo nel decidere sial il numero che la migliore disposizione delle proprie filiali, a garanzia dei propri interessi, ma riconosce altresì l'importanza di tutelare un servizio fondamentale per tutta la comunità e a tal fine si impegnerà affinché venga garantito in luogo della filiale operativa un punto ATM evoluto, possibilmente con più di una macchina, che possa offrire gli stessi servizi al cittadino, senza operatore». Lo scrivono Luca Rondoni (CdQ Fertilia-Arenosu), Anna Sigurani (CCN Fertilia) e Raffaele Buo (Comitato Festeggiamenti San Marco).