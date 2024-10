Cor 15 gennaio 2023 Pula, pesca 400 ricci: denunciato Provvidenziale l´intervento della pattuglia della Forestale di Pula. Nei guai un 42enne residente a Villa San Pietro. I ricci sono stati liberati a mare dagli uomini della Forestale in presenza del trasgressore



PULA - In un servizio di appostamento svolto per il contrasto del fenomeno della pesca marittima illecita nella loc. Nora del comune di Pula, la pattuglia Forestale di stanza a Pula, ha intercettato un tizio che prelevava da una barca per poi caricarli subito nella propria auto, diversi retini contenenti numerosi ricci di mare. La pattuglia ha così provveduto ad identificare il responsabile della violazione, un 42enne residente a Villa San Pietro, e sequestrare circa 400 ricci di mare pescati in giornata non consentita. Si è provveduto anche alla successiva liberazione in mare dei ricci appena sequestrati in presenza del trasgressore.