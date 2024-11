Cor 19 gennaio 2023 Geominerario, lavoratori a rischio Il futuro dei lavoratori e il rilancio del Parco Geominerario, al centro della riunione che si è svolta questa mattina, in videoconferenza. Presenti, oltre all’assessore regionale del Lavoro, Ada Lai, i rappresentanti di Aspal



CAGLIARI - Il futuro dei lavoratori e il rilancio del Parco Geominerario, al centro della riunione che si è svolta questa mattina, in videoconferenza. Presenti, oltre all’assessore regionale del Lavoro, Ada Lai, i rappresentanti di Aspal, in qualità di soggetto gestore delle attività da realizzare nelle aree del Parco, e degli Enti ricompresi nel Parco Geominerario storico e ambientale della Sardegna. «La volontà della Regione è lo sviluppo del territorio e la riqualificazione del Parco - ha affermato l’assessore del Lavoro, Ada Lai - Il nostro obiettivo è la messa in sicurezza dei lavoratori. Gli interventi futuri saranno possibili solo con il coinvolgimento di tutti gli Enti ricompresi nel Parco - Stiamo operando per valutare un’eventuale stabilizzazione dei lavoratori all’interno delle amministrazioni coinvolte, tenendo conto che per i prossimi tre anni le risorse finanziarie sono sufficienti per salvaguardare l’occupazione». «I prossimi interventi sono finalizzati al mantenimento dei livelli occupazionali - sottolinea la direttrice dell’Aspal, Maika Aversano - e potranno riguardare prestazioni connesse a quelle originarie e necessarie per ragioni sopravvenute. Gli uffici dell’Aspal procederanno in stretta collaborazione con gli Enti già coinvolti nel progetto».