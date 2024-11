S.A. 21 gennaio 2023 Ivano Iai confermato alla guida del Canepa Confermato presidente del Conservatorio di Musica di Sassari. Il decreto di nomina è stato firmato dal Ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini



SASSARI - Ivano Iai è confermato presidente del Conservatorio di Musica ‘Luigi Canepa’” di Sassari. Il decreto di nomina è stato firmato dal Ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini. Il presidente rimarrà in carica per tre anni. «L'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, l’AFAM - spiega il Ministro Bernini -, è uno dei fiori all'occhiello del nostro Paese. I Conservatori, le Accademie, gli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche sono luoghi di artigianalità ed ingegno, di ricerca di alto livello, di creatività. Senza retorica: luoghi di bellezza. Sono istituzioni ammirate all'estero, che danno un approccio internazionale al ‘Made in Italy’, con le quali facciamo scuola nel mondo. Ci siamo posti l'obiettivo di valorizzare sempre di più queste istituzioni, per dare continuità ed energia a quello che rappresentano, affinché tutto il mondo produttivo possa trarre beneficio da quello che sappiamo fare meglio. Puntiamo infatti a collegare in modo sempre più sinergico la realtà della formazione con quella della produzione, perché c'è un tratto d'unione che dalla tradizione storica porta al futuro».



Nella foto: Ivano Lai