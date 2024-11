Cor 21 gennaio 2023 La Polizia Locale di Alghero festeggia il Patrono Il sindaco Mario Conoci, presente insieme alla segretaria generale del Comune, dott.ssa Giovanna Solinas, agli assessori ed ai dirigenti della struttura comunale, nell´occasione ha voluto ringraziare per l´encomiabile lavoro tutti gli Agenti



ALGHERO - Venerdì mattina presso la Cattedrale di Alghero si è tenuta la Santa Messa officiata da Mons. Giuseppe Curcu per celebrare la festa della Polizia Locale e il suo Santo Patrono, San Sebastiano. Si tratta della prima riaperta a tutti, dopo gli anni della pandemia che hanno imposto cerimonie esclusivamente religiose in forma ristretta. Il sindaco Mario Conoci, presente insieme alla segretaria generale del Comune, dott.ssa Giovanna Solinas, agli assessori ed ai dirigenti della struttura comunale, nell'occasione ha voluto ringraziare per l'encomiabile lavoro tutti gli Agenti ed il loro Comandante, Matteo Bertocchi, per l'impegno quotidiano a favore della cittadinanza. La cerimonia ha visto la partecipazione dell'amministratore straordinario della Provincia di Sassari, Pietrino Fois, e delle massime autorità locali.