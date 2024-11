G.P. 21 gennaio 2023 Curava tumori con ultrasuoni: ergastolo per la dottoressa sarda



Prigione a vita per Alba Veronica Puddu di Tertenia a processo a Cagliari. Ergastolo con isolamento diurno per la dottoressa sarda che curava i propri pazienti con ultrasuoni, radiofrequenze e rivitalizzazione del sangue