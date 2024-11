S.A. 21 gennaio 2023 Pareggio tra Latte Dolce e Lanusei Dopo le vittorie contro Tharros e Nuorese, il Sassari Calcio Latte Dolce pareggia 2-2 contro il Lanusei al termine di un match deciso solo nei secondi finali



SASSARI - Dopo le vittorie contro Tharros e Nuorese, il Sassari Calcio Latte Dolce pareggia 2-2 contro il Lanusei al termine di un match deciso solo nei secondi finali. Al vantaggio del Lanusei con Arangino, rispondono Kaio Piassi e Saba, mentre al 90' arriva il gol che sa di beffa di Mainardi. Parte bene il Sassari Calcio Latte Dolce e al 7’ il tiro di Celin viene respinto da Mastrangelo; sulla ribattuta Olivera viene anticipato dalla difesa ogliastrina, che allontana il pericolo. Nella prima parte di gara i padroni di casa provano a prendere in mano le redini del match, ma al 19’ si affaccia in avanti anche il Lanusei. Sugli sviluppi di calcio d’angolo occasione per glin ogliastrini, ma Congiunti è abile a respingere la conclusione. Al 32’ Kaio Piassi ci prova dalla distanza e l’estremo difensore del Lanusei para senza troppi patemi.



Al 36’ gli ospiti si portano in vantaggio: da un calcio d’angolo per il Sassari Calcio Latte Dolce, il Lanusei riesce a ripartire in contropiede con Arangino, che si ritrova a tu per tu con Congiunti e non sbaglia: 0-1. La reazione biancoceleste non tarda ad arrivare: prima al 41’ il tiro da buona posizione di Scognamillo termina alto, poi al 43’ i padroni di casa pareggiano. Cross di Marcangeli che trova Kaio Piassi: il colpo di testa dell’esterno brasiliano termina all’angolino e supera Mastrangelo per l’1-1. Prima dell’intervallo c’è spazio per un’altra occasione per il Sassari Calcio Latte Dolce, ma il tiro di Russu termina a lato.



Al ritorno dagli spogliatoi, a causa dell’infortunio di uno dei due assistenti, gli stessi vengono sostituiti da due dirigenti delle due squadre. Nel corso della ripresa il Lanusei abbassa il proprio baricentro e costruisce le proprie occasioni con delle ripartenze in contropiede, ma entrambe le squadre riescono a difendersi senza troppi patemi. La prima occasione degna di nota della ripresa capita sui piedi di Celin che trova la respinta di Mastrangelo. Mister Giorico inserisce forze fresche e all’88’ durante il forcing finale, i padroni di casa si portano in vantaggio: sugli sviluppi di calcio d’angolo Cabeccia trova Saba e a porta sguarnita il centrocampista sassarese firma il vantaggio: 2-1. Il Lanusei, però, nell’azione successiva con una conclusione dalla distanza di Mainardi che beffa Congiunti, trova la parità con la rete del definitivo 2-2.Con questo pareggio il Sassari Calcio Latte Dolce sale a 56 punti in classifica e nel prossimo turno osserverà il turno di riposo previsto da calendario.



SASSARI LATTE DOLCE - LANUSEI 2-2

Sassari Calcio Latte Dolce: Congiunti; Pireddu, Cabeccia, Russu, Canu; Olivera (32’ st Tuccio), Saba; Marcangeli (32’ st Grassi), Kaio Piassi, Scognamillo, Celin. A disposizione: Panai, Serra, Piredda, Galante, Sanna. Allenatore: Mauro Giorico

Lanusei: Mastrangelo, Nicotera, Piroddi, Carboni, Bellu, Prieto, Mainardi, Caredda (37’ Novach), Musso (38’ Rako), Paulis, Arangino (44’ st Orrù). A disposizione: Dessì, Di Gennaro, Bogliolo, Loddo, Meloni. Allenatore: Mario Masia

Marcatori: 31’ Arangino (L), 42’ Kaio Piassi (SLD), 88’ Saba (SLD), 90’ Mainardi (L)

Ammonizioni: Olivera

Angoli: 10-5



Nella foto (di Alessandro Sanna): l'esultanza dopo il goal