S.A. 23 gennaio 2023 Castelsardo, 300mila euro per molo danneggiato Dalla Regione in arrivo ulteriori 300 mila euro per il ripristino del molo di difesa foranea, danneggiato nel 2017 da una fortissima mareggiata, nel porto di Frigiano



CASTELSARDO - Sono stati attenuti ulteriori 300 mila euro per il ripristino del molo di difesa foranea, danneggiato nel 2017 da una fortissima mareggiata, nel porto di Frigiano. La giunta regionale, tramite l'assessorato ai lavori pubblici, ha infatti approvato l’assegnazione di un milione di euro per il "ripristino e la messa in sicurezza delle infrastrutture portuali, di competenza regionale, danneggiate dagli eventi meteomarini avversi". Ad essere interessate dal provvedimento sono le strutture portuali dei comuni di Castelsardo, Bosa, Siniscola e Villasimus.



A Castelsardo arriverà una quota consistente, di ben 300 mila euro, per porre rimedio ai danni appunto del marzo 2017, quando un'eccezionale mareggiata aveva rovesciato un blocco di cemento, dal peso di 20 tonnellate circa, del Molo di Maestrale e danneggiato anche diverse imbarcazioni. Il finanziamento arriva dall'assessorato regionale ai lavori pubblici, guidato da Pierluigi Saiu e viene "assegnato dalla legge di stabilità regionale 2022 - si legge nella delibera - ma può essere utilizzato anche per la realizzazione di interventi, sempre conseguenti a eventi meteomarini avversi, già verificatisi negli anni precedenti a cui non si è potuto dare attuazione per l'insufficienza delle risorse finanziarie disponibili".



«Finalmente si potrà porre rimedio ad un danno accorso quasi sei anni fa, di cui si nota la "ferita" nel nostro molo di maestrale - sottolinea il sindaco Antonio Capula - Questo finanziamento si aggiunge ad altri interventi già finanziati nei mesi scorsi, come il rifacimento della pavimentazione della Banchina di Riva, per 500mila euro, e l'autorizzazione per avviare i lavori per il ponte di legno, ottenuti grazie ad una stretta collaborazione fra la nostra amministrazione, le istituzioni e gli organismi regionali, per il ripristino della completa funzionalità e sicurezza del nostro porto turistico».