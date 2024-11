Cor 26 gennaio 2023 Marco Travaglio a teatro a Cagliari Tra ironia e libertà d´espressione per un duplice appuntamento con Marco Travaglio, protagonista sabato 28 e domenica 29 gennaio sempre alle 20.30 al Teatro Massimo di Cagliari con “I Migliori danni della nostra vita”



CAGLIARI - Tra ironia e libertà d'espressione per un duplice appuntamento con Marco Travaglio, protagonista sabato 28 e domenica 29 gennaio sempre alle 20.30 al Teatro Massimo di Cagliari con “I Migliori danni della nostra vita”, il suo nuovo spettacolo (produzione SEIF – Società Editoriale Il Fatto) in cui il noto giornalista e scrittore, co-fondatore e direttore de Il Fatto Quotidiano «racconta, nel consueto stile satirico, gli ultimi cinque anni di storia italiana» sotto le insegne di “Pezzi Unici” / Rassegna Trasversa incastonata nella Stagione 2022-2023 organizzata dal CeDAC / Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo dal Vivo in Sardegna.



Un monologo incentrato sulla ricostruzione puntuale di fatti (e misfatti) della politica, per un'analisi del presente e una riflessione sullo stato dell'arte della democrazia, sulle aspettative tradite e le promesse disattese, con un accento particolare sul ruolo dei “poteri forti” nell'influenzare l'opinione pubblica: un accurato, ma anche pungente e volutamente “tendenzioso” memorandum delle azioni e delle scelte, delle omissioni, degli intrighi di palazzo, degli inganni e dei tradimenti, delle dichiarazioni d'intenti e dei voltafaccia, da parte di una classe di governo forse troppo impegnata a salvaguardare privilegi, invece che preoccuparsi del “bene comune”.