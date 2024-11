Cor 27 gennaio 2023 Museo Sanna, finissage con Antonio Marras Sabato al Padiglione Clemente del Museo Sanna di Sassari, sarà l’ultima occasione utile offerta a visitatori e turisti per conoscere e visitare la mostra, ideata e curata dallo stilista e designer algherese Antonio Marras, “Sulle tracce di Clemente”



SASSARI - Finissage della mostra “Sulle tracce di Clemente”. Sabato 28 gennaio 2023, alle 18.00, al Padiglione Clemente del Museo Sanna di Sassari, sarà l’ultima occasione utile offerta a visitatori e turisti per conoscere e visitare la mostra, ideata e curata dallo stilista e designer algherese Antonio Marras. A chiudere l’iniziativa, in una serata evento, coordinata dalla Direttrice regionale Musei Sardegna, Luana Toniolo e la Direttrice del Museo, Elisabetta Grassi, sarà lo stesso ideatore e curatore, Antonio Marras, accompagnato dall’attrice Lia Careddu, che leggerà al pubblico alcuni dei testi scritti per la mostra.



L’esposizione, curata dallo stilista algherese, ha permesso di far conoscere le collezioni del museo da un diverso punto di vista, anche grazie al coinvolgimento di artisti, scrittori e musicisti del panorama sardo. Inaugurata il 18 giugno 2021, ha ottenuto un grande successo di pubblico per il suo singolare excursus narrativo, nel quale il passato è stato rielaborato in chiave contemporanea attraverso accostamenti inediti e suggestivi di materiali archeologici ed etnografici.



Una realtà visiva concepita come un’esperienza immersiva nella quale i reperti esposti sono diventati i protagonisti di un racconto per immagini. Il visitatore è stato accompagnato, durante tutto il percorso, dalle musiche in sottofondo di Paolo Fresu e dalle voci di alcuni dei più importanti nomi del panorama letterario sardo come Marcello Fois, Flavio Soriga, Bianca Pitzorno, Elvira Serra, Antonella Anedda e Francesco Abate.