S.A. 27 gennaio 2023 Fit Cisl: «non si perda tempo su Alghero» Il sindacato chiede urgenti e non più rinviabili azioni politiche per garantire il diritto alla mobilità ai 350.000 abitanti del territorio



ALGHERO – La FIT CISL è stata presente a sostegno dei lavoratori di Alghero, stamane in Consiglio regionale a seguire i lavori con Michele Palenzona e Claudia Camedda, della segreteria regionale, e nella città catalana, alla manifestazione a favore dell’aeroporto del Nord-Sardegna, con Alessandro Russu. «Si tratta di una infrastruttura strategica – commenta quest’ultimo - il cui adeguamento e la cui crescita devono essere governati in modo organico ed armonico, con programmi puntuali delle Istituzioni e dei player economici attraverso una visione sul lungo periodo dato il ruolo che lo scalo può assumere nella rete di trasporto e nella mobilità generale, ed i suoi effetti sulle opportunità di sviluppo del territorio».



Per Russu «servono urgenti e non più rinviabili azioni politiche per garantire il diritto alla mobilità ai 350.000 abitanti del territorio, essi devono poter contare sulla esistenza e sull’utilizzo di questa importante realtà infrastrutturale, così come i 280 lavoratori diretti, i 500 lavoratori indiretti che operano attorno a questa importante infrastruttura di pubblica utilità. La “porta di ingresso” al nord ovest della Sardegna dev’essere legata a una migliore accessibilità: ad esempio il completamento della strada a 4 corsie Sassari – Alghero, il prossimo raccordo ferroviario con la linea Sassari- Alghero, i collegamenti integrati con autobus, taxi e noleggio».



E rivolge un appello alla Regione e il Governo nazionale che «devono rimuovere questo gap infrastrutturale, favorire nuove opportunità di sviluppo socio-economico anche risolvendo il problema della continuità territoriale, dell’insularità, per i motivi che l’art.3 della Costituzione richiama quale principio fondamentale:“… rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese”. È per questi motivi – conclude Russu - che noi della Federazione dei trasporti della CISL prendiamo una posizione forte e netta sul tema dello sviluppo aeroportuale e di tutte le infrastrutture nel territorio, del diritto alla mobilità, della salvaguardia di tutti posti di lavoro esistenti e della maggiore occupabilità per i sardi nella loro Terra».



Nella foto: Alessandro Russu