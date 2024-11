Red 27 gennaio 2023 Puc in Aula il 2 e 3 febbraio

Al voto il progetto preliminare E´ già ufficiale la convocazione del presidente Lelle Salvatore per le giornate del 2 e 3 febbraio 2023 con l´unico punto all´ordine del giorno, approvazione del Progetto Preliminare del Puc. La città attende da decenni la nuova pianificazione, sarebbe l'ora di lavorare in maniera condivisa e unitaria per far crescere il territorio



ALGHERO - Il Piano Urbanistico Comunale entra in punta di piedi nell'Aula del Consiglio comunale di Alghero. E' già ufficiale la convocazione del presidente Lelle Salvatore per le giornate del 2 e 3 febbraio 2023 con l'unico punto all'ordine del giorno, approvazione del Progetto Preliminare del Puc. La Maggioranza guidata dal sindaco Mario Conoci e con l'assessore competente Emiliano Piras prova a portare avanti il punto principe del programma, quel piano urbanistico che si attende in città da decenni. Un obiettivo per cui il centro-destra dovrà trovare la massima convergenza all'interno della coalizione, quella che a volte è mancata durante il percorso politico-amministrativo.



Ma il Primo cittadino chiede molto di più, un risultato unitario dell'Aula e delle diverse forze politiche in campo auspicando «visto che la città è matura, che il Consiglio comunale tutto porti finalmente a compimento un processo essenziale per il suo sviluppo». «Il nostro obiettivo - dichiara il sindaco - è portare a compimento il processo di pianificazione urbanistica con il massimo coinvolgimento di tutti gli “attori” della città, in particolare, soprattutto in questa fase, auspichiamo e lavoriamo concretamente affinché il consiglio comunale trovi la massima convergenza senza distinzione tra maggioranza ed opposizione, come avvenuto per altre importanti località della Sardegna, e si approvi all’unanimità uno strumento che è patrimonio di tutta la città. Naturalmente sentiamo la responsabilità come maggioranza di portare a compimento questo punto importantissimo del nostro programma elettorale».



Nella foto: il sindaco Conoci e l'assessore Piras