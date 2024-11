S.A. 27 gennaio 2023 Numero 112 a Sassari e Macomer Il 31 gennaio 2023 il Numero Unico Europeo 112 sarà attivato, come da cronoprogramma, anche nei distretti telefonici di Sassari e Macomer



SASSARI - Prosegue in Sardegna il passaggio al Numero Unico Europeo 112. Dal prossimo 31 gennaio la Centrale Unica di Risposta del 112 filtrerà le chiamate di soccorso e di emergenza provenienti dai distretti telefonici 079 (Sassari) e dello 0785 (Macomer). Il cambio al nuovo sistema in Sardegna, proseguirà a febbraio con le ultime attivazioni: Dal 14 febbraio nei Distretti 0782, 0783, 0784 e dal 28 febbraio nei Distretti 070, 0781. A marzo, dunque, tutti i cittadini sardi e i turisti potranno avere come unico riferimento, per qualsiasi emergenza, il numero 1-1-2.



Nel frattempo, a Sassari e Macomer dal prossimo 31 gennaio sarà già possibile utilizzare l'APP gratuita "Where are U" collegata alla CUR NUE112, che consente di effettuare una chiamata di emergenza con il contestuale invio della posizione esatta del chiamante. Modalità che grazie all'opzione chat o telefonata muta sta aiutando le persone con disabilità. Il nuovo numero, già sperimentato a Olbia, sta portando enormi benefici alla rete di emergenza urgenza e non solo. Dal 29 novembre, data di avvio nel distretto gallurese, le chiamate pervenute alla CUR Sassari sono state 8.827, di cui più della metà non inoltrate al Centrali Operative di secondo livello perché inappropriate e gestite direttamente dagli operatori.



Delle 4.275 richieste inoltrate, il 49,4 % sono state gestite dal Soccorso sanitario 118, il 41,25% dalle Forze dell'ordine e la restante percentuale dai Vigili del fuoco (9,35%). Oltre che, nella pronta risposta alla chiamata di emergenza, la principale forza del sistema si sta rivelando, come nelle aspettative, nella localizzazione geografica di chi chiama i soccorsi. La nuova tecnologia sta permettendo a 118, Forze dell'ordine, Carabinieri, Vigili del fuoco e Capitaneria di intervenire in maniera più precisa e quindi più veloce rispetto al passato. Infine la disponibilità del servizio di interpretariato consentirà ora la traduzione, da molteplici lingue e in tempo reale, della richiesta di soccorso.