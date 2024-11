S.A. 30 gennaio 2023 Dalla Primavera del Milan alla Torres A Sassari arriva l’attaccante classe 2003 Bob Murphy Omoregbe. Nella prima parte della scorsa stagione aveva disputato 16 partite e 7 gol in serie D a Borgosesia



SASSARI - In prestito alla Torres il giovane talento del Milan Bob Murphy Omoregbe. Attaccante classe 2003 nato a Novara, mancino di 185 cm di altezza, nonostante la stazza possente è una punta particolarmente tecnica e rapida. Omoregbe ha sottoscritto un contratto triennale con il Milan, dopo che nella prima parte della scorsa stagione aveva disputato 16 partite e 7 gol in serie D a Borgosesia. Ora lo attende l'esperienza in serie C con la Torres. Vestirà la maglia numero 77 e sarà già da domani a disposizione di Mister Stefano Sottili per la gara di Pesaro.