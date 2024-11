S.A. 30 gennaio 2023 Sindacati infuriati per bando slittato

Alghero rischia paralisi dal 16 febbraio Durissimo il commento del segretario generale della Uiltrasporti Sardegna William Zonca e la segretaria regionale Elisabetta Manca a proposito della riapertura della procedura negoziata per i collegamenti da e per Alghero



«Più che di continuità aerea potremmo parlare di continuità di incertezza e di caos». È quanto affermano il segretario generale della Uiltrasporti Sardegna William Zonca e la segretaria regionale Elisabetta Manca a proposito della riapertura della procedura negoziata per i collegamenti da e per Alghero.



«A seguito della bocciatura da parte dell’Unione Europa della procedura negoziata, la Ras ne modifica le condizioni e riapre il termine della procedura dando tempo ai vettori interessati di presentare offerte fino al 13 febbraio e al giorno successivo per l’eventuale accettazione senza compensazione – scrivono i due sindacalisti -. Sarà necessario aspettare ancora due settimane per sapere quale sarà il vettore a garantire i voli in continuità dal prossimo 17 febbraio fino a metà ottobre 2023”».



«Alghero resta con il fiato sospeso - proseguono -. La riapertura dei termini della procedura significa che nessuna compagnia potrà vendere i biglietti almeno fino a metà del mese prossimo, compromettendo la mobilità del nord ovest della Sardegna e incrementando il ritardo per la programmazione turistica della prossima stagione. Sin da domani – concludono Zonca e Manca - sarà necessario lavorare per il prossimo bando della durata di 12 mesi incrementando le risorse economiche al fine di scongiurare il ripetersi della situazione che lo scalo algherese sta vivendo».