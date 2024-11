Cor 31 gennaio 2023 Competenze in Regione: c´è la certificazione La Giunta regionale, nell’ultima seduta, su proposta dell’assessore del Lavoro, Ada Lai, ha approvato la definizione del Servizio di Individuazione e Validazione delle Competenze, nell’ambito del Sistema Regionale di Certificazione delle Competenze



CAGLIARI - «Il tema dell’apprendimento permanente e delle competenze necessita di un’azione di sistema - sottolinea l’Assessore regionale del Lavoro, Ada Lai - che lo renda parte integrante della nostra cultura, uno strumento per accrescere le proprie competenze e rispondere alle richieste e alle esigenze del mercato del lavoro. L’apprendimento continuo deve essere un ponte verso l’inserimento lavorativo, un investimento sul capitale umano, che attraverso l’autorealizzazione e la valorizzazione del singolo rafforzi le possibilità di crescita di tutto il territorio. Con questo provvedimento - spiega l’esponente dell’esecutivo Solinas - si dà attuazione ad un sistema regionale di certificazione delle competenze sulla base di standard nazionali comuni, in piena coerenza con il quadro normativo statale ed europeo vigente». L’approvazione della delibera è un passaggio fondamentale per dare nuovo impulso agli ulteriori atti necessari alla completa messa a sistema del Servizio di individuazione e validazione delle competenze e al Servizio di Certificazione delle Competenze, all’interno del Sistema Regionale di Certificazione delle Competenze, anche nell’ambito del programma GOL (Garanzia di occupabilità dei lavoratori) previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, e per il raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti dai Servizi per il Lavoro della Regione.