S.A. 1 febbraio 2023 Flyr fallisce, salta il volo Alghero-Oslo "Flyr" presenterà istanza di fallimento dopo non essere riuscita a raccogliere la liquidità necessaria per le sue operazioni. Il Riviera del corallo perde un collegamento strategico con il nord Europa



ALGHERO - Un'altra brutta notizia per l'Aeroporto di Alghero dopo le tumultuose vicende legate alla continuità terriotriale. "Flyr" presenterà istanza di fallimento dopo non essere riuscita a raccogliere la liquidità necessaria per le sue operazioni.



La comunicazione ufficiale da parte della low cost norvegese è arrivata ieri in tarda serata: «Tutte le partenze e le vendite di biglietti sono state di conseguenza annullate». Saranno circa 400 i dipendenti che perderanno il loro posto di lavoro a causa del fallimento.



La compagnia aerea aveva inaugurato lo scorso anno il volo Alghero-Oslo, un collegamento strategico per il Riviera del Corallo con il Nord Europa. A dicembre Sogeaal aveva annunciato la ripartenza del volo dal 17 giugno 2023 con un bisettimanale, nelle giornate di mercoledì e sabato