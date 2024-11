S.A. 1 febbraio 2023 Masterclass danza contemporanea a Macomer Masterclass di Danza Contemporanea a cura di Luciano Padovani in programma sabato 11 febbraio dalle 15 alle 17 al Padiglione Filigosa delle ex Caserme Mura di Macomer



MACOMER - Focus sulle moderne derive dell'arte di Tersicore con la Masterclass di Danza Contemporanea a cura del coreografo Luciano Padovani, fondatore e direttore artistico della Compagnia Naturalis Labor, che firma lo spettacolo “Tango Fuego” (in tournée nell'Isola sotto le insegne del CeDAC), in programma sabato 11 febbraio dalle 15 alle 17 al Centro Servizi Culturali U.N.L.A. - nel Padiglione Filigosa delle ex Caserme Mura di Macomer. Una “lezione” sulle tecniche e le potenzialità espressive della danza classica e contemporanea, ma anche sulla storia del balletto dalle origini fino al Terzo Millennio, e in particolare sull'evoluzione e la creazione di nuovi stili nella feconda temperie culturale del Novecento, dall'Espressionismo al Tanztheater di Pina Bausch, fino all'avvento della danza moderna, accanto all'inserimento e la reinterpretazione dei balli popolari, come il tango argentino.



Il viaggio tra i linguaggi della scena con le Masterclass organizzate dal CeDAC / Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo dal Vivo in Sardegna in collaborazione con il Centro Servizi Culturali U.N.L.A. di Macomer prosegue con un nuovo appuntamento dedicato alla danza, con il dichiarato intento di offrire a spettatori e abbonati, appassionati e curiosi l'opportunità di approfondire la conoscenza delle arti e incontrare e confrontarsi con i protagonisti, per un ideale excursus “dietro le quinte”, per scoprire la genesi di uno spettacolo, l'ispirazione che prende forma sul palco fino a diventare un racconto visionario.