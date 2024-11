Cor 2 febbraio 2023 A Porto Torres la panchina dell´amore Nei prossimi giorni sarà lanciato un contest fotografico in cui tutte le persone che si amano, senza distinzione di età e sesso, saranno invitate a farsi fotografare sulla panchina e a pubblicare l´immagine su Instagram e Facebook



PORTO TORRES - Una "Panchina degli innamorati" di fronte alla Torre Aragonese e alla lancia collocata durante le feste di fine anno. L'amministrazione comunale saluta il mese di febbraio, tradizionalmente dedicato alla Festa di San Valentino, con un'installazione che vuole anche diventare un'occasione di promozione della città sui social. Nei prossimi giorni sarà lanciato un contest fotografico in cui tutte le persone che si amano, senza distinzione di età e sesso, saranno invitate a farsi fotografare sulla panchina e a pubblicare l'immagine su Instagram e Facebook.



La panchina è stata realizzata dal personale della Multiservizi che oggi, nel corso di una piccola cerimonia, è stato ringraziato per la cura e l'entusiasmo messo nella realizzazione del manufatto. Anche la barca sarà addobbata con fiori nelle giornate di San Valentino. «La Torres Aragonese è un simbolo della città e da tempo e con continuità stiamo cercando di rendere viva l'area, frequentata costantemente in tutti i periodi dell'anno, con iniziative di carattere eterogeneo. La nostra speranza è che prima o poi il Comune sia messo in condizione di prendersi cura direttamente della Torre che merita di essere valorizzata Ringraziamo gli operatori della Multiservizi per questo nuovo lavoro e la famiglia Scarpa che ha donato alla città la lancia "Nicola P." che rimarrà come installazione permanente» ha detto l'assessora alla Cultura Maria Bastiana Cocco.



Per l'assessora alle Pari opportunità Simona Fois: «Questo allestimento rappresenta il capolinea di un ideale itinerario dell'amore e della riconciliazione che abbiamo avviato dall'altro estremo del lungomare con la statua degli Abbracci di Odo Tinteri. Riteniamo che dopo le distanze e le difficoltà imposte dagli anni difficili che abbiamo passato, siano necessari anche piccoli segnali per valorizzare il messaggio universale dell'amore che va al di là del semplice legame di coppia».