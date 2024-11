S.A. 3 febbraio 2023 Famiglie a teatro: nuovi spettacoli a Sassari Le protagoniste della storia Lara e Saretta conducono gli spettatori, con la loro navicella spazio temporale, in un emozionante viaggio nel tempo alla ricerca dei primi abitanti del pianeta Terra. Appuntamenti sabato 4 e domenica 5 febbraio



SASSARI - Sabato 4 e Domenica 5 febbraio alle ore 18 al teatro Astra prosegue la stagione di teatro ragazzi “Famiglie a teatro” organizzata dalla Botte e il cilindro. La compagnia sassarese è riconosciuta dal Ministero della Cultura, che sostiene le sue attività insieme alla Regione, al Comune di Sassari e alla Fondazione di Sardegna. Sul palco per un target compreso tra i 6 e i 14 anni arriva una nuova produzione de La botte e il cilindro: “Lara e Saretta all’età della pietra”.



Lo spettacolo scritto da Luca Dettori è diretto e interpretato da Bianca Maria Lay e Daniela Simula con la fonica di Aldo Milia. Con questo lavoro, che esplora con ironia e semplicità i tratti salienti della complessa teoria Darwiniana, La botte e il cilindro ancora una volta lascia spazio ai giovani artisti che si sono formati in seno alla compagnia sassarese.



Le protagoniste della storia Lara e Saretta conducono gli spettatori, con la loro navicella spazio temporale, in un emozionante viaggio nel tempo alla ricerca dei primi abitanti del pianeta Terra. Incontrano così gli Australopitechi, la famosissima Lucy vissuta più di tre milioni di anni fa, l’uomo di Neanderthal e infine l’antenato più illustre: l’Homo Sapiens. Un viaggio didattico e avventuroso che spiega come in fondo tutti gli abitanti del pianeta da qualunque parte del globo provengano siano tutti cugini alla lontana.