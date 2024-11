Cor 10 febbraio 2023 Job Day Sardegna : prossima tappa a Olbia L’evento organizzato dall’Assessorato regionale del Lavoro e dall’Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (Aspal) è dedicato all’incontro tra domanda e offerta di lavoro



OLBIA - Prosegue martedì 14 febbraio all’aeroporto Costa Smeralda di Olbia il tour del Job Day Sardegna 2023, l’evento organizzato dall’Assessorato regionale del Lavoro e dall’Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (Aspal) dedicato all’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Il Job Day arriverà in Gallura dopo l’appuntamento inaugurale di Sassari, che ha visto una grandissima partecipazione: tremilacinquecento iscrizioni online, seimilacinquecento prenotazioni ai colloqui, in cui ogni persona si poteva candidare anche per più posizioni, sessanta aziende presenti che cercavano duemiladuecento lavoratori e oltre mille studenti delle scuole superiori che hanno preso parte a convegni e laboratori.



Programma fitto anche per Olbia, dove dalla mattina alla sera si terranno quattro convegni durante i quali si parlerà di mercato del lavoro, orientamento post diploma per gli studenti e strategie per creare nuove occasioni di lavoro nell’Isola. Si terranno inoltre i seminari curati dagli operatori dei CPI per aiutare le persone ad acquisire nuovi strumenti per la ricerca di lavoro. In programma ce ne sono tanti: dalla ricerca attiva all’orientamento, dalla web reputation alle opportunità offerte dalla mobilità internazionale, dalla misura Resto al sud ai tirocini formativi. Spazio anche ai laboratori per acquisire competenze utili per affrontare al meglio un colloquio di lavoro e scrivere un curriculum efficace, solo per fare degli esempi.



L’intera giornata sarà dedicata ai colloqui tra imprese e candidati in cerca di lavoro che si sono iscritti sulla piattaforma online Job Day Sardegna, ma sarà anche un’opportunità per entrare in contatto con gli esperti di lavoro e formazione che daranno informazioni e supporto a tutti i partecipanti su attività, progetti e servizi. I dettagli delle attività offerte durante i Job Day Sardegna sono disponibili online con aree riservate alle iscrizioni di cittadini, imprese, studenti e insegnanti che in questo modo potranno prendere parte attivamente ai singoli appuntamenti. Dopo l’evento di Olbia il Job Day Sardegna 2023 proseguirà a Nuoro (28 febbraio), Oristano (7 marzo), Tortolì (16 marzo) e Cagliari (30 e 31 marzo).